Valuta: euro is een ruim een cent kwijt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag na de tegenvallende inflatiedata uit de VS over maart op woensdag een stuk lager dan een etmaal eerder in afwachting van het rentebesluit van de ECB.

"We zagen vanochtend kort voor 09.00 uur 1,0727 dollar als voorlopig laagste koers voor de euro na de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzen over maart", aldus handelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen is de kans dat de Fed de rente in juni verlaagd gedaald naar iets meer dan 16 procent."

Tijdens de meest recente bijeenkomst van de Fed werd gesproken over de teleurstellende inflatiecijfers, zo bleek woensdag uit de opgemaakte notulen. De Fed-bankiers stelden dat het niet gepast zou zijn om de rente te verlagen totdat ze meer vertrouwen hebben dat de inflatie richting de doelstelling van 2 procent beweegt. Die bevestiging lijkt de Fed met de cijfers van woensdag niet te hebben gekregen.

De ECB laat donderdag naar verwachting de rente ongemoeid. De kans dat de ECB de rente in juni wèl verlaagt, ligt nu op ruim 72 procent. Op 9 april was dit overigens zelfs 83 procent.

Tijdens het rentebesluit van de ECB en de toelichting daarop, verschijnen in de VS de producentenprijzen over maart. Doorgaans worden deze data geruisloos verteerd, maar de cijfers over februari bleken op maandbasis een tegenvaller en zorgden op de valutamarkt toen wel degelijk voor een zichtbare reactie. De kans op een renteverlaging door de Fed in juni nam na publicatie van de producentenprijzen toen af van 85 naar 72 procent.

De centrale bank van Canada hield de rente, zoals al voorzien, op 5,0 procent, maar hield woensdag wel de deur open voor een renteverlaging in juni. Het was de zesde keer op rij dat de Bank of Canada de rente niet wijzigde.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,0737 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8556 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2549 dollar. De Amerikaanse dollar noteerde vlak op 1,3684 Canadese dollar.