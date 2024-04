Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Exor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Exor verhoogd van 103,00 naar 120,00 euro met behoud van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport na de jaarcijfers van de investeringsmaatschappij. De waardestijging van 33 procent naar 162,36 euro per aandeel was zo'n 5 procent meer dan de 154,60 waar analist Joren Van Aken op rekende. Dat was vooral te danken aan de belangen van Exor in Stellantis en Ferrari, die in 2023 respectievelijk rendementen van 74 en 54 procent lieten zien. Het dividend bij Exor gaat omhoog met 4,5 procent, vooral doordat er minder aandelen uitstaan. Het bedrag blijft ongeveer 100 miljoen euro. De aandeleninkoop tegen 84,50 euro per aandeel was achteraf gezien een goede investering, merkte Degroof op, aangezien het aandeel nu 18,3 procent hoger noteert. Stellantis en Ferrari blijven ook in 2024 "extreem goed" presteren, met stijgingen van circa 20 en 26 procent. Hierdoor is het aandeel Exor inmiddels 189,90 euro waard, denkt Degroof Petercam, wat een korting van 47,6 procent oplevert. De bank denkt dat het aandeel wel iets kan stijgen als beleggers worden herinnerd aan dezed grote korting ten opzichte van de boekwaarde. Toch blijft Van Aken neutraal over het aandeel, mede omdat Ferrari inmiddels tamelijk hoog gewaardeerd lijkt in de markt. Ook twijfelt hij over de plannen van Lingotto om een vermogensbeheerder op te zetten en noemt hij de portefeuille onvoldoende gespreid. De vier grootste investeringen zijn goed voor bijna 80 procent van de portefeuille, terwijl Louboutin, Institut Mérieux en Via Transportation samen slechts 5 procent van de portefeuille uitmaken. Dan zijn er nog tientallen kleinere belangen die weinig zoden aan de dijk zetten, maar de portefeuille voor beleggers wel ondoorzichtiger maken. Degroof Petercam waardeert de beleggingen op basis van zijn koersdoelen of de consensus van Bloomberg en hanteert daarop een korting van 10 procent vanwege het liquiditeitsrisico bij grote aandelenbelangen. Het aandeel Exor steeg donderdag op het Amsterdamse Damrak met 0,3 procent naar 99,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.