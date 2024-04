Sterk jaarrapport Exor Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Exor heeft een sterker dan verwacht jaarresultaat geboekt, dankzij de belangen in de beursgenoteerde bedrijven Ferrari en Stellantis. Andere positieve elementen in het rapport van Exor waren de verdere diversificatie van de portefeuille na de verkoop van PartnerRe, de sterke balans, de herstart van het aandeleninkoopprogramma en het dividend van 0,46 euro per aandeel. ING had op 0,44 euro per aandeel gerekend. De beleggingen van Exor zijn aantrekkelijk en de huidige hoge korting van 38 procent op de intrinsieke waarde, is een aantrekkelijk instappunt volgens de analisten van ING. Die korting was historisch maximaal 45 procent en minimaal 15 procent, met een gemiddelde over de afgelopen tien jaar van circa 30 procent. De afgelopen vijf jaar was dit gemiddeld 37 procent. Overigens ziet ING voorlopig geen 'trigger' voor een lagere korting. Ten opzichte van de actuele marktwaarde komen de analisten, met een slag om arm, op een korting van 47,0 procent. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 115,00 euro. Het aandeel Exor noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 99,40 euro. Bron: ABM Financial News

