Beursblik: sterke omzetcijfers Givaudan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Givaudan heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dan verwacht, met een vergelijkbare groei van 12,6 procent, waar analisten vooraf rekenden op 6,9 procent. Dat stelde Jefferies donderdag in een rapport over de geur- en smaakstoffenfabrikant. Vooral in Latijns-Amerika groeide Givaudan sterk, met 40 procent in lokale valuta, hoewel dit in Zwitserse franken slechts 5,8 procent was. Fragrance & Beauty overtrof de consensusverwachting en Taste & Wellbeing viel juist tegen, oordeelde de zakenbank. De analisten van Jefferies verwachten een beperkte positieve respons op de cijfers. Het aandeel Givaudan stond donderdag 1,1 procent hoger. Jefferies heeft een Underperform advies voor Givaudan, dat geldt als een sectorgenoot van het in Amsterdam genoteerde DSM-Firmenich. Bron: ABM Financial News

