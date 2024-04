Kepler Cheuvreux: 'Fagron overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in het eerste kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd met een omzet van 209 miljoen euro, 4 miljoen euro meer dan analisten hadden voorzien. Dit concludeerde Kepler Cheuvreux donderdag in een rapport. De analisten van Kepler zagen vooral dat Fagron het goed deed in Noord-Amerika. Maar ook in Europa vonden de analisten dat Fagron goed presteerde, na een zwakke tweede jaarhelft in 2023. Latijns-Amerika viel ietsje tegen, vond Kepler. Fagron herhaalde de outlook voor 2024. En Kepler denkt dat de consensus met 1 procent omhoog kan. Voor dit jaar voorziet de analistenconsensus een omzetstijging voor Fagron van 763,0 miljoen naar 835,7 miljoen euro. De schuldratio zal volgens de consensus tot slot dalen van 1,4 naar 1,3. Kepler heeft een Houden advies op Fagron met een koersdoel van 18,15 euro. Het aandeel steeg donderdag 6,7 procent naar 18,18 euro. Bron: ABM Financial News

