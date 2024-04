Intrinsieke waarde Exor stijgt 33% Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exor heeft in 2023 de intrinsieke waarde met een derde zien toenemen en zal door gewijzigde verslagregels een eenmalige boekwinst van 12 miljard euro dit jaar. Dit meldde de investeerder met een notering aan het Damrak donderdagochtend. De intrinsieke waarde van Exor bedroeg eind vorig jaar 35,5 miljard euro. Over het hele jaar bedroeg de waardestijging 32,7 procent. Daarmee deed de investeerder het 15,1 procentpunt beter dan de MSCI World Index. De beursgenoteerde belangen in Ferrari en Stellantis waren de voornaamste aanjagers van de waardestijging. De boekwaarde per aandeel steeg van 122,34 naar 162,36 euro. Onder de streep restte een winst van 4,19 miljard euro tegen 4,23 miljard euro in 2022. Het ontving afgelopen jaar 835 miljoen euro aan dividenden tegen 839 miljoen euro een jaar eerder. Eenmalige boekwinst Sinds dit jaar is Exor een investeringsmaatschappij, volgens de verslagregels IFRS10, en zal daarom voortaan de bedrijven in zijn portefeuille deconsolideren en tegen 'fair value' waarderen. Dit zal een eenmalige positieve impact hebben op de inkomsten van circa 12 miljard euro, door het verschil tussen de marktwaarde per 1 januari 2024 en de waarde van het eigen vermogen van de bedrijven. Dividend en aandeleninkopen Exor zal circa 100 miljoen euro dividend uitkeren, of 0,46 euro per aandeel. Verder zal het aandeleninkoopprogramma worden herstart voor de resterende 250 miljoen euro. De stukken zullen worden gekocht op de beurs van Euronext Amsterdam. Van het programma van 1 miljard euro werd vorig najaar al 750 miljoen aan stukken teruggekocht van investeerders. Dit was goed voor 3,8 procent van de aandelen “tegen een aantrekkelijke korting”. Investeringen Exor kocht vorig jaar een belang in Philips van 15 procent, voor in totaal 2,77 miljard euro. Benoit Ribadeau-Dumas krijgt daarom een zetel in de raad van commissarissen van Philips tijdens de jaarvergadering op 7 mei. Ook werd 563 miljoen euro geïnvesteerd in Lingotto, een beheerder van alternatieve beleggingen, die nu geheel eigendom is van Exor. In maart van dit jaar werd een belang van 10 procent genomen in Clarivate voor 596 miljoen dollar. Exor heeft zijn grootste belangen in de autobouwers Ferrari en Stellantis. Ook zit Exor in onder meer CNH Industrial, Iveco en voetbalclub Juventus. Bron: ABM Financial News

