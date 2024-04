Recordomzet voor Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in het eerste kwartaal een recordomzet van 209 miljoen euro behaald. Dit maakte de magistrale bereider donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg met 15,3 procent op jaarbasis, of autonoom met 12,3 procent tegen constante wisselkoersen. Alle regio's droegen bij aan de groei. Fagron sprak zelf in een toelichting van "aanhoudend sterke prestaties in Noord-Amerika en de robuustheid van EMEA". Analisten rekenden vooraf op een kwartaalomzet van 205 miljoen euro, tegen 181 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2023. Verder meldde Fagron dat het op schema ligt met de "wereldwijde operational excellence initiatieven" en dat de integratie van LSP en Parma Produkt conform verwachting vorderen. "Vooral Noord-Amerika liet recordgroei zien met sterke onderliggende vraag bij zowel FSS als Anazao. In EMEA hebben we sterke prestaties neergezet ondanks de wijziging van het vergoedingenbeleid in Polen aangezien andere markten daarvoor compenseerden", zei CEO Rafael Padilla in een toelichting. In Noord-Amerika steeg de omzet met 26,1 procent naar 88,3 miljoen euro. In Latijns-Amerika was de groei 5,7 procent tot 41,4 miljoen euro en in de regio EMEA steeg de omzet met 10,2 procent naar 79,6 miljoen euro. Outlook Fagron mikt voor 2024 nog altijd op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis. Voor dit jaar voorziet de analistenconsensus een omzetstijging voor Fagron van 763,0 miljoen naar 835,7 miljoen euro. De schuldratio zal volgens de consensus tot slot dalen van 1,4 naar 1,3. Bron: ABM Financial News

