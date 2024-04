Aziatische beurzen noteren overwegend lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdagochtend overwegend lager, maar forse openingsverliezen werden wel deels weggewerkt. Tokio en Sydney geven minder dan een half procent prijs, terwijl Hongkong de grootste daler is met 0,8 procent. Shanghai en Seoel, waar weer gehandeld werd na een feestdag, wisten wel voorzichtig de weg omhoog te vinden. Aziatische beleggers reageerden onder meer op cijfers van woensdag die wezen op een aantrekkende inflatie in de VS. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot woensdagavond in New York 1,0 procent lager. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na de inflatiecijfers met bijna 20 basispunten naar 4,56 procent, terwijl de dollar circa een procent prijs gaf ten opzichte van de euro, op een stand van 1,0745. In China bleek vanochtend de inflatie in maart slechts fractioneel te zijn gestegen, met 0,1 procent, terwijl de producentenprijzen blijven dalen. De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend met 0,2 procent licht in de plus. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange nog 1,2 procent hoger op 86,21 dollar, vanwege speculaties dat Iran binnenkort een aanval op Israël zal uitvoeren. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening, in aanloop naar het rentebesluit van de ECB. Bron: ABM Financial News

