Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar het rentebesluit van de ECB.

IG voorziet een openingswinst van 2 punten voor de Duitse DAX, een plus van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, ondanks een koersdip na een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.

De aandacht ging woensdag met name uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. Een dip na publicatie van die cijfers, werd in het resterende deel van de sessie weer goedgemaakt.

"De Amerikaanse inflatiecijfers, en dan met name de onderliggende data, geven de Fed geen bevestiging dat de inflatie van de VS verder afneemt, waarmee de kans op een renteverlaging in juni niet toeneemt", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties op de agenda. Donderdag is het de beurt aan de ECB.

"We verwachten geen verandering in het beleid van de ECB, noch een grote verandering in de richtlijnen", schreven economen van Nomura in aanloop naar het rentebesluit.

De timing voor de eerste verlaging blijft waarschijnlijk juni, "maar we verwachten dat [voorzitter] Christine Lagarde duidelijk zal zijn dat de ECB sterk afhankelijk is van de gegevens", zei de Japanse bank.

In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van 2,4 procent, Commerzbank steeg 1,9 procent en Sartorius bungelde onderaan met een verlies van 3,4 procent.

BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verkopen licht zien stijgen en gaf aan op schema te liggen met de groeidoelstellingen voor heel dit jaar. Het aandeel daalde toch 2,1 procent.

In Parijs steeg Carrefour 0,9 procent, Schneider Electric won 1,1 procent en TotalEnergies noteerde 1,0 procent hoger. Teleperformance verloor 3,3 procent.

Tesco stelde met de aangepaste winst per aandeel teleur ten opzichte van de verwachtingen, maar kondigde bij de jaarcijfers wel een aandeleninkoop aan van 1 miljard pond. Een deel daarvan wordt gefinancierd uit de opbrengst van het verkochte Tesco Bank. Het aandeel won 3,3 procent.

Barry Callebaut zag in het afgelopen halfjaar de omzet stevig stijgen met dank aan de opgelopen prijzen voor cacao en doorlopende herstructureringen. De omzet steeg bijna 20 procent, de winst daarentegen kreeg er op jaarbasis 0,8 procent bij. De jaaroutlook werd herhaald. De koers noteerde circa 11,0 procent hoger.

De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. Philips herhaalde woensdag de outlook. Het aandeel sloot vlak, nadat het aandeel in de ochtendhandel nog positief op het nieuws reageerde.



Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, na tegenvallende inflatiecijfers.

De focus ging woensdag met name uit naar inflatiecijfers en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De consumentenprijzen in de VS zijn in maart meer dan verwacht gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 3,5 procent, tegen 3,2 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,4 procent.

De inflatiecijfers "vernietigen de kansen op een renteverlaging door de Fed in juni", concludeerde ING. "September zal de eerste gelegenheid zijn voor enige beleidsversoepeling", zei de bank.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat de Fed-functionarissen er rekening mee houden dat de rente langer op het huidige niveau wordt gehandhaafd in het geval het desinflatieproces verder vertraagt.

Gezien de tegenvallende inflatiecijfers zou het volgens de functionarissen niet gepast zijn om de rente te verlagen totdat er meer vertrouwen is dat de inflatie richting de 2 procent-doelstelling beweegt.

Daarnaast blijken de meeste centrale bankiers er voorstander van om het tempo van de afbouw van de balans van 7,5 biljoen dollar te halveren. Dat zou betekenen dat de afvloeiing van aflopende staatsobligaties moet worden ingekort tot 30 miljard dollar per maand, in vergelijking met het huidige tempo van 60 miljard dollar per maand.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,1 procent. De marktindex steeg van 195,6 naar 195,7.

De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in februari op maandbasis gestegen met 0,5 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 1,5 procent.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,2 procent, ofwel 0,98 dollar, hoger op 86,21 dollar, vanwege speculaties dat Iran binnenkort een aanval op Israël zal uitvoeren. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen een tweetal macro-data: de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen.

Delta Air Lines overtrof de winstverwachtingen. Er werd gerekend op een winst per aandeel van 0,36 dollar bij een omzet van 12,5 miljard dollar. Het aandeel daalde circa 2,7 procent.

Nvidia steeg bijna 2,0 procent. Dinsdag daalde het aandeel met 2 procent waardoor het meer dan 10 procent onder de eerdere top stond, wat geldt als een correctie.

PriceSmart heeft de omzet met 13 procent vergroot in het afgelopen kwartaal. Het aandeel daalde echter met circa 3,2 procent.

Donderdag is het aan Constellation Brands om de boeken te openen en vrijdag volgen de financials BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo.

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, maar per saldo iets lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0745. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0744 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0743 op de borden.

