(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met donderdag 18 april 2024:

DONDERDAG 11 APRIL 2024

13:00 Constellation Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 12 APRIL 2024

12:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers eerste kwartaal (VS)

MAANDAG 15 APRIL 2024

13:00 Goldman Sachs - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DINSDAG 16 APRIL 2024

07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Bank of America - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 17 APRIL 2024

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DONDERDAG 18 APRIL 2024

08:00 Deliveroo - Trading update (VK)

08:00 Easyjet - Trading update (VK)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

18:00 L'Oreal - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

22:00 Netflix - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)