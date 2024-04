Correctie: Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, vanwege speculaties dat Iran binnenkort een aanval op Israël zal uitvoeren.

Beleggers zijn bezorgd dat een meer directe confrontatie tussen Israël en Iran waarschijnlijk een aanzienlijke impact zal hebben op het olierijke Midden-Oosten.

Daarnaast was er aandacht voor de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 5 april zijn gestegen met 5,8 miljoen vaten naar 457,3 miljoen vaten.

De benzinevoorraden stegen met 0,7 miljoen vaten naar 228,5 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel stegen met 1,7 miljoen vaten tot 117,7 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 88,6 procent naar 88,3 procent.

Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat al een stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie met 3,03 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 609.000 vaten daalden en de distillaatvoorraden met 120.000 vaten stegen.

De oliefutures zijn [eerder] deze week teruggevallen en consolideerden nadat ze vorige week hun hoogste niveau sinds oktober bereikten. Gesprekken over een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas hebben ertoe geleid dat de zorgen over een escalatie van de vijandelijkheden in de regio enigszins zijn afgenomen, aldus analisten.

"De Amerikaanse voorraden ruwe olie zijn groter dan verwacht, wat samen met de voortdurende diplomatieke inspanningen tussen Israël en Hamas de olieprijs enigszins heeft doen temperen", zei analist Sophie Lund-Yates van Hargreaves Lansdown.

De Wall Street Journal meldde dat Hamas een Amerikaans plan voor een tijdelijk staakt-het-vuren in Gaza heeft verworpen en in plaats daarvan van plan is zijn eigen routekaart voor het beëindigen van het conflict zal presenteren.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,2 procent, ofwel 0,98 dollar, hoger op 86,21 dollar.

Correctie: om correcte settlement prijs ruwe olie weer te geven.