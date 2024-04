AEX sluit hoger ondanks tegenvallend inflatiecijfer VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, ondanks een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer, die de index kortstondig in de rode cijfers duwde na een sterke opening.

De AEX sloot 0,6 procent hoger op 886,67 punten, na een dip onder 880 punten na het inflatiecijfer. Voorafgaand aan het inflatiecijfer leek de index nog op weg naar een recente top boven 890 punten. Met deze koerswinst deed Amsterdam het een stuk beter dan de omringende beurzen.

Het Amerikaanse inflatiecijfer, dat al dagen de stemming op de beurzen beheerste, viel voor de derde maand op rij hoger uit dan verwacht.

Een tweede inflatiegolf lijkt daarmee steeds waarschijnlijker en een daling van de inflatie naar de 2 procent die de Fed als doelstelling hanteert, raakt steeds verder uit zicht.

De data gaven de Fed geen enkele bevestiging dat de inflatie van de VS verder afneemt, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Econoom James Knightley van ING noemde de kans op een renteverlaging in juni zo goed als verkeken, een verlaging in juli twijfelachtig en september de eerste realistische optie. Dat zou betekenen dat er hooguit nog maar drie renteverlagingen door de Fed dit jaar mogelijk zijn.

De doorwerking van hoge lonen in prijzen van diensten en zaken als autoverzekeringen waren de schuldige in maart, volgens marktanalisten.

Oplopende grondstoffenprijzen voeden daarbij de angst voor aantrekkende inflatie, merkte investment manager Simon Wiersma van ING op, wat leidt tot speculatie op de grondstoffen- en rentemarkten. "Vaak in combinatie. Obligaties worden verkocht, of 'short gegaan', om grondstoffen te kopen. En of dat nu olie, koper, goud, cacao of ijzererts is, dat maakt speculanten niet zoveel uit", aldus Wiersma.

De euro/dollar daalde meer dan een procent, tot 1,0743, nu de rente in de VS langer hoog lijkt te blijven.

De olieprijs daalde 0,5 procent en bewoog niet onder het inflatiegekrakeel, noch door een sterker dan verwachte toename van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met bijna 6 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een koerswinst van 2,1 procent, gevolgd door UMG met een winst van 1,4 procent.

Philips sloot vlak, hoewel eerder op de dag nog een plus van circa 7 procent op de borden stond. De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. "Nu hebben we een duidelijke routekaart om geleidelijk de activiteiten weer te herstellen en patiënten over de hele wereld te bedienen", zei CEO Roy Jakobs.

ING won 0,7 procent na twee kleine koersdoelverhogingen. Het aandeel herstelde snel van de schrik om het Amerikaanse inflatiecijfer. RBC verhoogde het koersdoel voor ING van 15,15 naar 16,50 euro en UBS ging van 17,00 naar 17,80 euro.

Verliezers hielden de schade beperkt. Adyen verloor 1,1 procent en Wolters Kluwer daalde 0,4 procent.

In de AMX won Just Eat Take Away 3,4 procent en Air France-KLM 3,4 procent, terwijl WDP 2,3 procent verloor.

Het aandeel Just Eat Takeaway staat te laag, zo liet CEO Jitse Groen van de maaltijdbezorger weten in gesprek met IEX.

In de AScX won Avantium 3,5 procent. Beursgoeroe Geert Schaaij tipte Avantium als koopkandidaat. PostNL won 3,3 procent.

De rode lantaarn was voor NSI met 2,6 procent verlies en CM.com met een min van 2,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag daalden de Amerikaanse beurzen met een procent.