Beursblik: kans op renteverlaging Fed in juni verkeken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voor de derde maand op rij stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 0,4 procent, ten opzichte van de voorgaande maand, wat ruim twee keer zo sterk is als nodig om het inflatiecijfer te laten dalen tot 2 procent op jaarbasis. Daarmee lijken de kansen op een renteverlaging door de Federal Reserve in juni verkeken en blijft het narratief van een langer hoge rente stevig overeind, stelde ING woensdag in een reactie op de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers. De eerste kans op een versoepeling van het monetaire beleid is nu september geworden, zei econoom James Knightley van ING. Er was voor maart gerekend op een prijsstijging van 0,3 procent en vrijwel niemand hield rekening met deze tegenvaller, net als met het sterke banenrapport van vrijdag, merkte de econoom daarbij op. Het niet afgeronde cijfer van 0,359 procent ligt weliswaar niet zo heel ver van de 0,3 procent, maar is hoe dan ook te hoog voor de Fed, aldus Knightley. Er komen nog twee banenrapporten en twee inflatiecijfers voordat de Fed zijn volgende rentebesluit neemt, maar de banengroei zou moeten dalen naar zo'n 100.000 en de beide inflatiecijfers naar 0,2 procent op maandbasis, wil de Fed de rente kunnen verlagen in juni. Om uit te komen op 2 procent inflatie op jaarbasis, zou je elke maand niet meer dan 0,17 procent prijsstijging moeten hebben, aldus Knightley. ING verwacht dus geen renteverlaging in juni, tenzij de situatie snel kantelt. Juli is twijfelachtig en september de meest waarschijnlijke optie. Dat betekent niet meer dan drie renteverlagingen dit jaar, besluit de econoom. Bron: ABM Financial News

