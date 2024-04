Beursblik: meer groei verwacht bij Fagron

Bericht delen via:

(ABM FN) Fagron heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

Volgens deze analisten zou de omzet zijn gestegen van 181,4 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2023 naar 205,3 miljoen euro in het huidige kwartaal.

Analisten van Kepler Cheuvreux merkten op dat de magistrale bereider de wind in de rug zou moeten hebben gehad, dankzij een makkelijke vergelijkingsbasis. Het beurshuis verwacht een omzetgroei van 13 procent, onder meer omdat in de cijfers van 2023 de omzet van Semaglutide niet in de omzet zat.

Verder zouden ook de sterke prestaties in de Amerika's en Polen de cijfers positief hebben beïnvloed.

In Europa steeg de omzet volgens de consensus naar verwachting van 72,2 naar 75,5 miljoen euro, terwijl de omzet in Noord-Amerika zou moeten toenemen van 70,0 miljoen naar 86,9 miljoen euro. In Latijns-Amerika steeg de omzet vermoedelijk van 39,1 naar 42,8 miljoen euro.

Over de winstgevendheid zijn er wel gemengde geluiden te horen. Volgens de analistenconsensus zou de REBITDA moeten verbeteren van 149,0 miljoen euro naar 165,8 miljoen euro. Toch blijft Kepler Cheuvreux voorzichtig. "We voelen ons niet comfortabel bij het belang van Semaglutide in de totale REBITDA-mix." Ook staat de marge op de vrije kasstroom volgens Kepler onder druk door uitbreidingsinvesteringen.

Voor heel 2024 voorziet de consensus een omzetstijging voor Fagron van 763,0 miljoen naar 835,7 miljoen euro. De schuldratio zal volgens de consensus tot slot dalen van 1,4 naar 1,3.

Fagron mikt zelf voor 2024 op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis.

Kepler heeft een Houden advies op Fagron. De cijfers over het eerste kwartaal worden donderdag voorbeurs gepubliceerd.