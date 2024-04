Beursblik: Amerikaanse inflatie biedt Fed geen enkele bevestiging Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers en dan met name de onderliggende data geven de Fed geen bevestiging dat de inflatie van de VS verder afneemt, waarmee de kans op een renteverlaging in juni niet toeneemt. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News, nadat vanmiddag nieuwe inflatiecijfers in de VS werden gepubliceerd. "De prijsontwikkeling van dienstverlening, als kappers bijvoorbeeld, exclusief huisvesting, steeg in maart van 3,9 naar 4,8 procent, een indicatie dat de loonstijging hier doorwerkt. "De inflatie voor huisvesting zelf kwam uit op een stabiele 5,7 procent, waarmee dit laatste stuk inflatie zijn stugheid bevestigt", aldus Marey. De marktanalist van Rabo stelde woensdag dat de Fed tot aan de beleidsvergadering in juni nog maar twee cijferrondes rest om alsnog bevestigd te worden in een alsnog afnemend inflatieniveau. De tweejaarsrente van de VS steeg woensdag na publicatie van de inflatiedata van 4,71 naar 4,90 procent. De euro noteerde woensdag na publicatie lager op 1,0788 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.