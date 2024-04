Update: ECB laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag conform de verwachting ongemoeid gelaten, maar benoemde voor het eerst concreet de mogelijkheid van een verlaging. Dit bleek vanmiddag uit het rentebesluit van de ECB. Daarmee bleef de basisrente staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent. "De inflatie is verder gedaald, vooral door lagere voedsel- en goederenprijsinflatie. De meeste maatstaven van de onderliggende inflatie zwakken af, de loongroei matigt geleidelijk en bedrijven vangen een deel van de stijgende arbeidskosten op in hun winst. De financieringsvoorwaarden blijven restrictief en de eerdere renteverhogingen blijven de vraag drukken, wat helpt de inflatie naar beneden te krijgen. Maar de binnenlandse prijsdruk is groot en houdt de diensteninflatie hoog", zei de ECB in een toelichting. Wel stelde de ECB dat "als de geactualiseerde beoordeling van de Raad [van Bestuur] ten aanzien van de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie zijn vertrouwen dat de inflatie zich op duurzame wijze richting het doel beweegt verder zou vergroten, zou het gepast zijn het huidige niveau van monetairbeleidsverkrapping te verlagen." De markt rekent op een eerste renteverlaging in juni, omdat de ECB dan mogelijk voldoende economische data beschikbaar heeft om dit te rechtvaardigen. De centrale bank "zal in elk geval een op data gebaseerde benadering per vergadering blijven volgen om het passende niveau en de duur van de verkrapping te bepalen en legt zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject", zei de ECB donderdag. Vorige week werd duidelijk dat de inflatie in de eurozone in maart is uitgekomen op 2,4 procent en de kerninflatie op 2,9 procent. De ECB streeft naar een duurzaam inflatieniveau van rond de 2,0 procent. Vanaf 14.45 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting op het rentebesluit. De euro/dollar handelde rond de bekendmaking 0,2 procent lager op 1,0723. De Duitse tienjaarsrente noteerde nagenoeg stabiel op 2,452 procent. Update: om aanvullende informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

