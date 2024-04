Beursblik: ECB houdt kruit vermoedelijk nog even droog

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal de rente komende donderdag vermoedelijk handhaven, maar wel de deur verder openen naar een verlaging in juni. Dit is de verwachting van marktkenners in aanloop naar het Europese rentebesluit.

Dit zou betekenen dat de basisrente blijft staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent.

"We verwachten geen verandering in het beleid van de ECB, noch een grote verandering in de richtlijnen", schreven economen van Nomura in aanloop naar het rentebesluit.

De timing voor de eerste verlaging blijft waarschijnlijk juni, "maar we verwachten dat [voorzitter] Christine Lagarde duidelijk zal zijn dat de ECB sterk afhankelijk is van de gegevens", zei de Japanse bank.

Volgens experts van CMC Markets ligt de kans op een renteverlaging door de ECB in juni nu op 97 procent, want betekent "dat de markt [donderdag] goed zal letten op opmerkingen of aanwijzingen ter ondersteuning van die mogelijke tijdlijn."

De ECB zette de deur naar een verlaging in juni afgelopen week al wat verder open. Beleidsmakers erkenden in de notulen van het vorige rentebesluit dat de argumenten om renteverlagingen te overwegen sterker werden en dat de datum van een eerste renteverlaging "duidelijker" in zicht komt.

Toch benadrukten de notulen dat bij het rentebesluit in maart niet werd gesproken over een verlaging. Mogelijk gaat dat donderdag wel gebeuren, schreven marktstrategen van Citigroup in een vooruitblik.

"Het is goed mogelijk dat er voor het eerst gesproken wordt over een onmiddellijke renteverlaging, maar de ECB was tijdens de vergadering in maart duidelijk dat ze pas in april 'iets meer' te weten zal komen en in juni 'veel meer'", schreef Citi, refererend aan de hoeveelheid macrocijfers die nog verschijnen tot die tijd.

Volgens ING bieden de data die sinds de vergadering van de ECB in maart binnenkwamen, voer voor zowel de duiven als de haviken.

"Signalen dat de economie van de eurozone het dieptepunt heeft bereikt, met enige verbetering in de groei van de kredietverlening en vertrouwensindicatoren, zouden het havikistische team moeten aanmoedigen om niet overhaast de rente te verlagen", volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

Tegelijkertijd zou het iets sneller afkoelen van de inflatie, van 2,6 procent in februari tot 2,4 procent in maart, bij sommige beleidsmakers de vraag kunnen oproepen waarom de rente niet nu al wordt verlaagd, aldus Brzeski, die zelf nog steeds rekent op een eerste renteverlaging in juni en verwacht dat de centrale bank de markten bij het komende rentebesluit verder zal voorbereiden daarop.

"We zullen vooral kijken naar twee dingen: veranderingen in de communicatie en hints over de omvang van de eerste en volgende renteverlagingen", zei de econoom van ING in een vooruitblik.

Als de ECB komende donderdag vaag blijft over renteverlagingen, dan zou dit de euro een impuls kunnen geven ten opzichte van de dollar, volgens CMC Markets, met een mogelijke stijging naar 1,10.

"Omgekeerd, als de ECB dovish overkomt, zou de euro eindelijk onder het steunniveau van 1,07 dollar kunnen breken", aldus CMC. De euro/dollar handelde woensdag op 1,0861.

De Europese Centrale Bank maakt zijn rentebesluit donderdag om 14.15 uur bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Lagarde een half uur later.