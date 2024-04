Futures Wall Street voorzichtig omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van een inflatiecijfer. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. Er wordt gerekend op een stijging van de inflatie tot 3,4 procent in maart. De vorige twee inflatiecijfers waren hoger dan verwacht en na de sterke banencijfers van afgelopen vrijdag rekenen beleggers op minder renteverlagingen door de Fed dit jaar. Ook zijn er cijfers over de groothandelsvoorraden in de VS en de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. In de avond publiceert de Fed zijn notulen. De olieprijs steeg. Een mei-future West Texas Intermediate ruwe olie werd 0,5 procent meer waard op 85,63 dollar. Brent olie steeg 0,5 procent tot 89,84 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0866. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen stond er 1,0860 op de borden. Bedrijfsnieuws Delta Air Lines overtrof de winstverwachtingen. Er werd gerekend op een winst per aandeel van 0,36 dollar bij een omzet van 12,5 miljard dollar. Het aandeel stond ongeveer 5 procent hoger na de resultaten. Nvidia daalde licht. Dinsdag daalde het aandeel met 2 procent waardoor het meer dan 10 procent onder de eerdere top stond, wat geldt als een correctie. PriceSmart heeft de omzet met 13 procent vergroot in het afgelopen kwartaal. Het aandeel steeg 8 procent. Donderdag is het aan Constellation Brands om de boeken te openen en vrijdag volgen de financials BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo. Slotstanden De S&P500-index sloot dinsdag 0,1 procent hoger op 5.209,91 punten, de Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 38.883,67 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 16.306,64 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.