Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata over maart en vanavond nog de Fed-notulen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 508,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 18.194,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 8.086,14 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.981,92 punten. IG was er nog niet zo gerust op: "De Amerikaanse inflatie over maart komt na het goede banenrapport over maart, dat afgelopen vrijdag naar buiten kwam en dat de twijfel voedde over de noodzaak tot een renteverlaging door de Fed in juni". Olie werd woensdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 85,50 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,69 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0862. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0851 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0860 op de borden. Bedrijfsnieuws BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verkopen licht zien stijgen en gaf aan op schema te liggen met de groeidoelstellingen voor heel dit jaar. De koers van BMW noteerde 0,9 procent hoger. Tesco stelde met de aangepaste winst per aandeel teleur ten opzichte van de verwachtingen, maar kondigde bij de jaarcijfers wel een aandeleninkoop aan van 1 miljard pond. Een deel daarvan wordt gefinancierd uit de opbrengst van het verkochte Tesco Bank. Tesco noteerde 2,0 procent hoger. Barry Callebaut zag in het afgelopen halfjaar de omzet stevig stijgen met dank aan de opgelopen prijzen voor cacao en doorlopende herstructureringen. De omzet steeg bijna 20 procent, de winst daarentegen kreeg er op jaarbasis 0,8 procent bij. De jaaroutlook werd herhaald. De koers noteerde 8,1 procent hoger. De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. Philips herhaalde woensdag de outlook. Het aandeel noteerde 2,7 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P500-index sloot dinsdag 0,1 procent hoger op 5.209,91 punten, de Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 38.883,67 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 16.306,64 punten. Bron: ABM Financial News

