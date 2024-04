Valuta: markt wacht op Amerikaanse inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd rond de 1,0850 dollar, in afwachting van de Amerikaanse inflatie over maart. "Dat kan een spannend cijfer worden, omdat het weer iets meer zegt over de kans op een renteverlaging door de Fed in juni", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Die wordt nu ingeschat op 53 procent. Wij denken dat de Fed in juni nog altijd kiest voor een renteverlaging." Na de Amerikaanse inflatiecijfers kijkt de markt volgens Mevissen "natuurlijk" uit naar de notulen van de Fed vanavond en daarna naar het rentebesluit van de ECB op donderdag. Monetair nieuws van bescheidener aard betrof onder andere Nieuw-Zeeland, waar de centrale bank de rente ongemoeid liet op 5,5 procent. Volgens de Reserve Bank of New Zealand past deze de rente bij de huidige inflatie. De bank streeft naar een inflatie van 1 tot 3 procent. Volgende week komt de inflatie van Nieuw-Zeeland over het eerste kwartaal naar buiten en weet de markt en de bank wat het perspectief is. De centrale bank van Canada houdt naar verwachting de rente vandaag op 5,0 procent. Het zou de zesde keer op rij zijn dat de centrale bank de rente niet wijzigt. Canada heeft de inflatie de afgelopen twee maanden zien dalen, waardoor deze nu op 2,8 procent staat. De Canadese centrale bank streeft naar een inflatie rond het middelpunt van de bandbreedte 1 tot 3 procent. De euro noteerde woensdag vlak 1,0860 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8556 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2692 dollar. De dollar van Nieuw-Zeeland steeg 0,2 procent naar 0,6068 Amerikaanse dollar. De Amerikaanse dollar noteerde vlak op 1,3566 Canadese dollar. Bron: ABM Financial News

