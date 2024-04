AEX nadert recente recordstanden weer

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs beleefde een prima start van de woensdag en komt weer in de buurt van de recente recordstand op 892,54 punten.

Rond de klok van elf uur noteerde de AEX 1,2 procent hoger op 891,15 punten.

Vandaag zal vooral in het teken staan van de cijfers over de Amerikaanse inflatie. Deze bleek de afgelopen tijd toch taaier dan verwacht. De verwachting is dat de prijzen in maart op maandbasis met 0,3 procent zijn gestegen en met 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor de kerninflatie houdt men rekening met respectievelijk 0,3 en 3,7 procent.

Beleggers zullen deze cijfers nauwlettend in de gaten houden voor aanwijzingen over wanneer de beleidsmakers van de Federal Reserve voor het eerst de rente zullen verlagen. Gezien de taaiheid en afstand naar de doelstelling van de Fed van 2 procent inflatie, zijn de verwachtingen op de markt inmiddels aangepast.

Volgens de CME FedWatch Tool denkt nu ongeveer de helft van de ondervraagden dat het de eerste renteverlaging in juni zal plaatsvinden en de andere helft rekent op juli.

Investment manager Simon Wiersma van ING voegde eraan toe dat de oplopende grondstoffenprijzen de angst voeden voor een aantrekkende inflatie en dat verkleint de kans op renteverlagingen door centrale banken, is de redenering. "Wij denken dat het niet zo'n vaart zal lopen en de desinflatietrend zal aanhouden."

"Dat neemt niet weg dat er flink wordt gespeculeerd op de grondstoffen- en rentemarkten, vaak in combinatie. Obligaties worden verkocht, of 'short gegaan', om grondstoffen te kopen. En of dat nu olie, koper, goud, cacao of ijzererts is, dat maakt speculanten niet zoveel uit", aldus Wiersma.

Naast het inflatierapport van woensdag kijken beleggers ook uit naar de notulen van de bijeenkomst van de Fed vorige maand.

De Nederlandse industrie heeft ook in februari weer minder geproduceerd, maar de daling was wel kleiner dan in januari.

De olieprijzen bewogen woensdagochtend nauwelijks na de daling van dinsdag. Dit mede doordat de zorgen over het Midden-Oosten werden gecompenseerd door een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie.

De rentes bewogen ook nauwelijks, in afwachting van de inflatiecijfers. De euro/dollar handelde nagenoeg onveranderd op 1,0854.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een koerswinst van 3,7 procent, gevolgd door ASMI met een winst van 2,9 procent.

Philips steeg 2,6 procent hoewel dat eerder vandaag nog bijna 7 procent was. De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. "Nu deze overeenkomst is goedgekeurd […] hebben we een duidelijke routekaart om geleidelijk de activiteiten weer te herstellen en patiënten over de hele wereld te bedienen", zei CEO Roy Jakobs.

ING won 1,8 procent na twee kleine koersdoelverhogingen. RBC verhoogde het koersdoel van 15,15 naar 16,50 euro en UBS ging van 17,00 naar 17,80 euro.

Er was één verliezer, en dat was RELX, maar met een bescheiden daling van 0,4 procent.

In de AMX won Just Eat Take Away ruim 4 procent en Alfen 3,2 procent, terwijl Inpost 1,3 procent terrein verloor.

In de AScX won B&S Group 4,2 procent, gevolgd door Postnl met een winst van 4,0 procent. De rode lantaarn was voor CM.com met een verlies van 1,3 procent.