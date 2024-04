Beursblik: Saxo ziet beleggersvertrouwen dalen

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van beleggers is in april scherp gedaald, nadat maart het hoogst gemeten vertrouwen tot nu toe weergaf. Dit bleek uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo onder klanten.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde van 4,1 begin maart naar 3,4 begin april, op een schaal van -15 tot 15. In februari lag dit cijfer op 2,8 en de meting van maart noteerde het hoogste vertrouwen sinds de metingen van de Saxo Market Sentiment die in april 2022 zijn begonnen.

Het sentiment rond de AEX verbeterde daarentegen licht, aldus Saxo. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,3 procent in de komende maand. Dat was de voorgaande maand nog 1,1 procent. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn daarentegen verslechterd. Deze is gedaald van een plus van 1,9 naar 1,2 procent voor april.

"Het is opvallend dat het vertrouwen in de financiële markten licht is afgenomen, terwijl het vertrouwen in de AEX juist stijgt", zei beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo in een toelichting. "Met de AEX bewegen we ons rond recordniveaus, maar beleggers hebben er blijkbaar vertrouwen in dat we mogelijk richting de 900 punten gaan. Waarschijnlijk geeft de sterke koersontwikkeling van de chipbedrijven, die een zware weging hebben binnen de AEX, het vertrouwen een zetje."

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen staat ASML dan ook nog altijd op één, al is de populariteit wel wat afgenomen. Shell schoot omhoog van 1,7 naar 19,9 procent en bezette daarmee de tweede plek. NN Group staat op de derde positie. Besi stond vorige maand nog met NN op een gedeelde derde plaats, maar verloor nu flink terrein.

Philips handhaaft bij de verkoopkandidaten zijn eerste plaats. Het sentiment rond Philips is zelfs verslechterd. Het bedrijf meldde begin april een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten. Shell neemt nu de tweede plek in. Besi bekleedt in deze lijst de derde positie.

Beleggers hebben nog steeds een duidelijke voorkeur voor Informatietechnologie, gevolgd door de financiële sector. Daarna volgen de energiesector, de grondstoffensector en de sector industrie.