Lichte groei autoverkoop BMW

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verkopen licht zien stijgen en gaf aan op schema te liggen met de groeidoelstellingen voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse automaker. De autoverkoop steeg wereldwijd met 1,1 procent tot 594.671 auto's van de merken als BMW, MINI en Rolls-Royce. Van het merk BMW zelf ging er 2,5 procent meer over de toonbank, met in totaal 531.039 exemplaren. In Azië en China zag de Duitse autobouwer de verkopen dalen. Elders liepen deze volgens BMW wel op. Er werden door BMW 28 procent meer elektrische auto's verkocht in het eerste kwartaal. In totaal ging het om 82.700 stuks. BMW blijft verwachten dat de verkopen dit jaar een lichte stijging laten zien. Bron: ABM Financial News

