AEX flink hoger van start gegaan, koerssprong Philips

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX-index koerste woensdag kort na de beursgong 1 procent hoger op 889,95 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent kon bijschrijven. Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met een winst van ruim 5 procent. De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. Prosus steeg 2,2 procent en ING won 1,4 procent na een koersdoelverhoging van RBC van 15,15 naar 16,50 euro. Er was één verliezer, en dat was Unilever, maar met een bescheiden daling van 0,1 procent. In de AMX wonnen Just Eat Take Away en Alfen circa 2,5 procent, terwijl Inpost 0,5 procent terrein verloor. Daarmee was dit de enige daling in de Midkap. In de AScX won NX Filtration 3,5 procent, gevolgd door B&S Group met een winst van 1,7 procent. BAM en Vivoryon verloren circa een procent. Bron: ABM Financial News

