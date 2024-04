DGB ontvangt laatste betaling in kookovenproject Kenia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft via het Hongera Energy Efficient Cookstoves Project met succes de eerste 50.000 energiezuinige kookovens in Kenia geproduceerd en gedistribueerd en daarom van de koper de laatste betaling van 150.000 euro ontvangen. Dit maakte DGB woensdag bekend. Eerder al, op 31 augustus 2022, ontving DGB de eerste vooruitbetaling van 500.000 euro. Daarna volgden nog betalingen van 600.000 en 450.000 euro. In totaal werd er 1,7 miljoen euro betaald. info@abmfn.nl

