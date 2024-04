AEX gaat naar verwachting hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich woensdag op voor een hogere opening, na een late opleving op Wall Street dinsdagavond.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van 0,5 procent.

Woensdag zal vooral in het teken staan van de cijfers over de Amerikaanse consumentinflatie. Deze bleek de afgelopen tijd toch taaier dan verwacht. De verwachting is dat de prijzen in maart op maandbasis met 0,3 procent zijn gestegen en met 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor de kerninflatie houdt men rekening met respectievelijk 0,3 en 3,7 procent.

Beleggers zullen deze cijfers nauwlettend in de gaten houden voor aanwijzingen over wanneer de beleidsmakers van de Federal Reserve voor het eerst de rente zullen verlagen. Gezien de taaiheid en afstand naar de doelstelling van de Fed van 2 procent inflatie, zijn de verwachtingen op de markt inmiddels aangepast.

Volgens de CME FedWatch Tool denkt nu ongeveer de helft van de ondervraagden dat het de eerste renteverlaging in juni zal plaatsvinden en de andere helft rekent op juli.

Naast het inflatierapport van woensdag kijken beleggers ook uit naar de notulen van de bijeenkomst van de Fed vorige maand.

Ook het cijferseizoen voor het eerste kwartaal staat op het punt van start te gaan. Delta Airlines staat op de rol om de resultaten woensdag vóór de bel te posten. De meeste aandacht gaat echter uit naar vrijdag, als een aantal grote banken de boeken opent.

Vanuit Azië kwam weinig steun. De Japanse bedrijfsinflatie kwam in maart uit op 0,8 procent. Dat was de derde opeenvolgende maand van stijging en in lijn met de verwachtingen van een Reuters-enquête onder economen.

Ook werd bekend dat de outlook voor de kredietwaardigheid van China door kredietbeoordelaar Fitch vannacht is herzien naar negatief.

In Nederland werd bekendgemaakt dat de Nederlandse industrie ook in februari weer minder heeft geproduceerd, maar de daling was wel minder dan in januari.

De olieprijzen bewogen woensdagochtend nauwelijks na de daling van dinsdag. Dit mede doordat de zorgen over het Midden-Oosten werden gecompenseerd door een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie.

De rentes bewogen ook nauwelijks, in afwachting van de inflatiecijfers. De euro/dollar handelde nagenoeg onveranderd op 1,0854.

Bedrijfsnieuws

RBC heeft woensdagochtend koersdoel voor ING verhoogd van 15,50 euro naar 16,50 euro, met behoud van een Houden advies.

Aandeelhouders van Ctac hebben dinsdag onder meer ingestemd met het dividendvoorstel.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 0,1 procent hoger op 5.209,91 punten, de Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 38.883,67 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 16.306,64 punten.

