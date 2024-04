Verdeeld beeld in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones)De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong steeg daarentegen met 1,9 procent. De Nikkei daalde 0,4 procent. De Japanse bedrijfsinflatie kwam in maart uit op 0,8 procent. Dat was de derde opeenvolgende maand van stijging en in lijn met de verwachtingen van een Reuters-enquête onder economen. Dit terwijl beleggers zich ook schrap zetten voor de Amerikaanse inflatie, die later vandaag wordt gepubliceerd. De yen bleef vóór de inflatiecijfers dicht bij het laagste punt in 34 jaar ten opzichte van de dollar. Maar gouverneur Kazuo Ueda van de Bank of Japan schoof de marktspeculatie terzijde dat de scherpe daling van de yen de centrale bank zou kunnen dwingen de rente te verhogen. Ook werd bekend dat de outlook voor de kredietwaardigheid van China door kredietbeoordelaar Fitch vannacht is herzien naar negatief, daarbij verwijzend naar risico's voor de overheidsfinanciën nu de economie te maken krijgt met toenemende onzekerheid bij de verschuiving naar nieuwe groeimodellen. Fitch voorspelt dat de economische groei van China in 2024 zal vertragen tot 4,5 procent, vergeleken met 5,2 procent vorig jaar. Moody's heeft in december al een waarschuwing afgegeven voor de kredietwaardigheid van China, daarbij verwijzend naar de kosten om lokale overheden en staatsbedrijven te redden en de vastgoedcrisis onder controle te krijgen. Verder werd aangekondigd dat de Chinese internettechnologiegigant NetEase een samenwerking is aangegaan met Microsoft om games van Blizzard Entertainment weer beschikbaar te krijgen in China. De stap komt nadat de samenwerking tussen de twee bedrijven in 2023 door Blizzard werd beëindigd, onder verwijzing naar onenigheid over de controle op intellectueel eigendom. De Europese beurzen lijken op weg naar een hogere opening. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.