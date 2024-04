Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG Markets voorziet een openingswinst van 82 punten voor de Duitse DAX, een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 46 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en het rentebesluit van de ECB later deze week. Defensie-aandelen waren uit de gratie.

Met een lege agenda in het verschiet rest de markt niet veel meer dan de Amerikaanse inflatie over maart, die woensdag naar buiten komt, en het rentebesluit van de ECB van donderdag af te wachten.

De ECB zal naar verwachting de rente ongemoeid laten donderdag maar zal waarschijnlijk hinten op een waarschijnlijke renteverlaging deze zomer. Als de ECB inderdaad eerder de rente verlaagt dan de Fed dit jaar, kan dat volgens sommige analisten de koers van de euro laten dalen tot pariteit met de Amerikaanse dollar.

Bedrijfsnieuws

Defensiebedrijven stonden onder druk. Rheinmetall verloor bijna 7 procent en Saab en Leonardo sloten respectievelijk 10 en 9 procent in het rood. BAE Systems en Rolls-Royce verloren 4,5 en 3 procent in Londen.

Defensie-aandelen zaten de laatste tijd sterk in de lift vanwege hogere verwachte investeringen door de militarisering van Europa als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Oliereus BP kwam vanochtend met positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal en sloot in Londen 1,6 procent hoger. Shell won in Amsterdam 0,8 procent.

BP en de mijnbouwers hielpen Londen aan een betere eindstand dan elders in Europa.

Fresnillo, mijnbouwer van edelmetaal, won 5 procent, na een rapport van Bank of America dat zich positief uitliet over de verwachtingen voor de goud- en zilverprijs.

HSBC heeft in Argentinië activiteiten verkocht. De bank sloot 0,2 procent hoger in Londen.

Atos is op zoek naar 1,2 miljard euro aan vers kapitaal, dat het voor de helft wil ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen en voor de rest met leningen en garanties. Het aandeel daalde 13,6 procent in Parijs.

Euro STOXX 50 4.989,25 (-0,76%)

STOXX Europe 600 505,82 (-0,61%)

DAX 18.077,69 (-1,32%)

CAC 40 8.049,17 (-0,86%)

FTSE 100 7.945,79 (-0,11%)

SMI 11.506,04 (-0,36%)

AEX 881,03 (-0,43%)

BEL 20 3.845,70 (-0,19%)

FTSE MIB 33.946,29(-1,08%)

IBEX 35 10.816,00 (-0,88%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag al licht hoger, na een late opleving, in afwachting van inflatiecijfers woensdag en bedrijfsresultaten later in de week.

Het inflatiecijfer zal laten zien of de prijzen in maart verder opliepen, na de stijgingen begin dit jaar. Economen voorzien een inflatie van 3,4 procent, tegen 3,2 procent in februari.

De rendementen op tienjarige staatsleningen daalden tot 4,362 procent, nadat maandag de hoogste rente sinds november werd aangetikt. De afgelopen weken daalden de koersen van obligaties en stegen dus de rendementen, omdat beleggers hun verwachtingen voor het aantal renteverlagingen door de Fed dit jaar omlaag bijstelden.

Door de taaie inflatie en sterke arbeidsmarkt in de VS is er onder beleggers de nodige twijfel over het aantal renteverlagingen. Inmiddels wordt de kans op een renteverlaging in juni op minder dan 50 procent ingeschat en dat geldt ook voor juli, aldus de FedWatch Tool van CME.

Het cijferseizoen komt intussen weer op gang. Deze week worden de boeken geopend door bedrijven zoals Constellation Brands, Delta Airlines en vrijdag de financiële instellingen BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wacht vooral op de kwartaalcijfers van de grote techfondsen, de zogeheten Magnificent 7, die goed zijn voor grofweg 60 procent van de winsten van de S&P 500 index.

Dinsdag werd in de VS bekend dat het vertrouwen onder kleine ondernemers in maart weer verder is gedaald, tot het laagste niveau sinds eind 2012.



Bedrijfsnieuws

Een aantal recente hoogvliegers op de beur verloor terrein. Nvidia daalde 2 procent, ondanks een mediabericht over meevallende omzetcijfers in China voor de marktleider in AI-chips.

Rivaal Google, onderdeel van Alphabet, kondigde aan zelf een AI-chip te willen ontwikkelen en dat zet mogelijk druk op Nvidia. Google kondigde ook aan zijn samenwerking met Palo Alto Networks uit te breiden. Alphabet sloot 1,3 procent hoger.

Tesla steeg 2,2 procent. CEO Elon Musk kondigde op zijn eigen socialemediaplatform X, voorheen Twitter, aan dat Tesla zijn robotaxi op 8 augustus zal presenteren. Hij ontkende geruchten dat Tesla geen zelfrijdende auto voor het grote publiek zal maken.

De autofabrikant bereikte een schikking met de familie van een bestuurder die in 2018 omkwam bij een ongeval, waarin de zelfrijdende technologie van Tesla een rol speelde. De voorwaarden van de schikking zijn niet bekendgemaakt, meldde The Wall Street Journal.

Aandelen van financiële bedrijven die deze week met resultaten komen verloren terrein. JPMorgan Chase, American Express en Visa werden minder waard.

Het aandeel Tilray verloor 20,6 procent nadat het bedrijf met tegenvallende omzet-en winstcijfers kwam. Tevens werd de outlook verlaagd.

Trump Media & Technology kwam op adem. Het aandeel achter de sociale-mediasite Truth Social daalde afgelopen vijf dagen 20 procent maar sloot dinsdag licht hoger.

S&P 500 index 5.209,91 (+0,14%)

Dow Jones index 38.883,67 (-0,02%)

Nasdaq Composite 16.306,64 (+0,32%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, meet de beurs van Hongkong als uitblinker.

Nikkei 225 39.634,12 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.038,25 (-0,3%)

Hang Seng 17.144544 (+1,9%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0851. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0860 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0855 op de borden.

USD/JPY Yen 151,78

EUR/USD Euro 1,0851

EUR/JPY Yen 164,71

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Februari (NL)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Maart (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Februari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Delta Air Lines - Cijfers eerste kwartaal (VS)