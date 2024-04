Productie Nederlandse industrie blijft onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft ook in februari weer minder geproduceerd, maar de daling was wel minder dan in januari. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De productie, gecorrigeerd voor kalendereffecten, nam met 2,3 procent op jaarbasis af. Daarmee is het inmiddels de achtste maand op rij dat de productie daalt. In januari bedroeg de productiedaling nog 4,8 procent op jaarbasis.

Ruim de helft van de bedrijfsklassen in de industrie produceerde in februari minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grotere branches noteerde de transportmiddelenindustrie de grootste productiedaling.

Van januari op februari steeg de productie met 1,4 procent.

De producenten in de industrie waren in maart iets negatiever dan in februari. Fabrikanten waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en negatiever over hun voorraden.