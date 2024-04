Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag opnieuw gedaald, van het hoogste niveau in bijna zes maanden enkele dagen geleden, terwijl geopolitieke risico's en een krap aanbod de deur open laten voor een volgende spurt omhoog. De future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,4 procent lager op 85,23 dollar per vat, en Brent-olie daalde 1,1 procent tot 89,42 dollar. De EIA heeft zijn verwachting voor het olieverbruik dit jaar verhoogd, nadat de cijfers over 2022 opwaarts werden bijgesteld. De verwachting voor de prijs van Brent-olie in 2024 werd ook verhoogd van 87 naar 89 dollar. "De opwaartse herzieningen van de verwachtingen van EIA voor de vraag naar olie en de prijs weerspiegelt het sterk optimistische sentiment dat we afgelopen maand zagen", stelde Rohan Reddy van Global X. "Productieverlagingen door OPEC+ blijven een steunpilaar voor de opwaartse beweging van de olieprijs." De aandacht zal woensdag verschuiven naar het wekelijkse rapport van EIA over de Amerikaanse olievoorraden. Een toename van 800.000 vaten wordt voorspeld. Bron: ABM Financial News

