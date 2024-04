Wall Street daalt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond lager, in afwachting van inflatiecijfers woensdag en bedrijfsresultaten later in de week.

De S&P500-index noteerde 0,4 procent lager op 5.183,87 punten, de Dow Jones-index verloor 0,5 procent op 38.714,87 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 16.217,17 punten.

Het inflatiecijfer zal laten zien of de prijzen in maart verder opliepen, na de stijgingen begin dit jaar. Economen voorzien een inflatie van 3,4 procent, tegen 3,2 procent in februari.

De rendementen op tienjarige staatsleningen daalden tot 4,362 procent, nadat maandag de hoogste rente sinds november werd aangetikt. De afgelopen weken daalden de koersen van obligaties en stegen dus de rendementen, omdat beleggers hun verwachtingen voor het aantal renteverlagingen door de Fed dit jaar omlaag bijstelden.

Door de taaie inflatie en sterke arbeidsmarkt in de VS is er onder beleggers de nodige twijfel over het aantal renteverlagingen. Inmiddels wordt de kans op een renteverlaging in juni op minder dan 50 procent ingeschat en dat geldt ook voor juli, aldus de FedWatch Tool van CME.

Het cijferseizoen komt intussen weer op gang. Deze week worden de boeken geopend door bedrijven zoals Constellation Brands, Delta Airlines en vrijdag de financiële instellingen BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wacht vooral op de kwartaalcijfers van de grote techfondsen, de zogeheten Magnificent 7, die goed zijn voor grofweg 60 procent van de winsten van de S&P 500 index.

Dinsdag werd in de VS bekend dat het vertrouwen onder kleine ondernemers in maart weer verder is gedaald, tot het laagste niveau sinds eind 2012

De euro/dollar stond vrijwel vlak op 1,0851.

Bedrijfsnieuws

Een aantal recente hoogvliegers op de beur verloor terrein. Nvidia daalde 3 procent, ondanks een mediabericht over meevallende omzetcijfers in China voor de marktleider in AI-chips.

Rivaal Google, onderdeel van Alphabet, kondigde aan zelf een AI-chip te willen ontwikkelen en dat zet mogelijk druk op Nvidia. Google kondigde ook aan zijn samenwerking met Palo Alto Networks uit te breiden.

Tesla steeg 1,5 procent. CEO Elon Musk kondigde op zijn eigen socialemediaplatform X, voorheen Twitter, aan dat Tesla zijn robotaxi op 8 augustus zal presenteren. Hij ontkende geruchten dat Tesla geen zelfrijdende auto voor het grote publiek zal maken.

De autofabrikant bereikte een schikking met de familie van een bestuurder die in 2018 omkwam bij een ongeval, waarin de zelfrijdende technologie van Tesla een rol speelde. De voorwaarden van de schikking zijn niet bekendgemaakt, meldde The Wall Street Journal.

Aandelen van financiële bedrijven die deze week met resultaten komen verloren terrein. JPMorgan Chase, American Express en Visa werden minder waard.

Het aandeel Tilray verloor 20 procent nadat het bedrijf met tegenvallende omzet-en winstcijfers kwam. Tevens werd de outlook verlaagd.

Trump Media & Technology kwam op adem. Het aandeel achter de sociale-mediasite Truth Social daalde afgelopen vijf dagen 20 procent maar noteerde dinsdag vrijwel ongewijzigd.