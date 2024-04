Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en het rentebesluit van de ECB later deze week. Defensie-aandelen waren uit de gratie. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent lager op 505,82 punten. De Duitse DAX daalde 1,3 procent naar 18.076,69 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,9 procent tot 8.049,17 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.934,79 punten. Met een lege agenda in het verschiet rest de markt niet veel meer dan de Amerikaanse inflatie over maart, die woensdag naar buiten komt, en het rentebesluit van de ECB van donderdag af te wachten. De ECB zal naar verwachting de rente ongemoeid laten donderdag maar zal waarschijnlijk hinten op een waarschijnlijke renteverlaging deze zomer. Als de ECB inderdaad eerder de rente verlaagt dan de Fed dit jaar, kan dat volgens sommige analisten de koers van de euro laten dalen tot pariteit met de Amerikaanse dollar. De olieprijzen verloren gedurende de dag terrein en een vat Brent olie werd 0,7 procent goedkoper op 89,74 dollar. De spanningen in het Midden-Oosten blijven voor veel onrust en onzekerheid zorgen. De Duitse tienjaarsrente daalde met 7 basispunten naar 2,37 procent en de Amerikaanse variant verloor 5 basispunten naar 4,37 procent. De euro/dollar daalde naar 1,0855. Bedrijfsnieuws Defensiebedrijven stonden onder druk. Rheinmetall verloor bijna 7 procent en Saab en Leonardo sloten respectievelijk 10 en 9 procent in het rood. BAE Systems en Rolls-Royce verloren 4,5 en 3 procent in Londen. Defensie-aandelen zaten de laatste tijd sterk in de lift vanwege hogere verwachte investeringen door de militarisering van Europa als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Oliereus BP kwam vanochtend met positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal en sloot in Londen 1,6 procent hoger. Shell won in Amsterdam 0,8 procent. BP en de mijnbouwers hielpen Londen aan een betere eindstand dan elders in Europa. Fresnillo, mijnbouwer van edelmetaal, won 5 procent, na een rapport van Bank of America dat zich positief uitliet over de verwachtingen voor de goud- en zilverprijs. HSBC heeft in Argentinië activiteiten verkocht. De bank sloot 0,2 procent hoger in Londen. Atos is op zoek naar 1,2 miljard euro aan vers kapitaal, dat het voor de helft wil ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen en voor de rest met leningen en garanties. Het aandeel daalde 13,6 procent in Parijs. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen waren de Amerikaanse indices rood geleurd en daalde de S&P 500 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.