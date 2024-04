AEX sluit lager in afwachtende markt

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten na een matte handelssessie. Beleggers namen een afwachtende houding aan in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers die morgen worden gepubliceerd en het rentebesluit van de ECB later deze week.

De AEX sloot 0,4 procent lager op 881,03 punten.

Net zoals maandag waren de volumes relatief laag. De koersen zakten in de namiddag wat verder weg, wellicht door wat winstnemingen na de recente stijgingen en voordat belangrijke cijfers worden gepubliceerd. Woensdag verschijnen nieuwe cijfers over de Amerikaanse consumentenprijzen die belangrijk zijn voor het rentebeleid in de VS.

James Bullard, oud-voorzitter van de St. Louis Fed, zei in een interview met Bloomberg dat hij dit jaar drie renteverlagingen verwacht, omdat de inflatie in de richting van de doelstelling van de centrale bank beweegt, terwijl de economie veerkrachtig blijft.

Door de taaie inflatie en sterke arbeidsmarkt in de VS is er onder beleggers echter de nodige twijfel over het aantal renteverlagingen dat de Fed dit jaar zal doorvoeren. De kans op een renteverlaging is voor zowel juni als juli tot onder de 50 procent gedaald, aldus de FedWatch Tool van CME.

Donderdag worden vervolgens de Amerikaanse producentenprijzen openbaar en staat het rentebesluit van de ECB op de agenda.

In de VS komt het cijferseizoen deze week langzaam op gang en worden de boeken geopend door bedrijven als Constellation Brands en Delta Airlines en vrijdag door de financiële instellingen BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wacht vooral op de kwartaalcijfers van de technologiereuzen, de zogeheten Magnificent 7, aangezien die goed zijn voor grofweg 60 procent van de winsten van de S&P 500 index. "Grote bewegingen in deze 7 aandelen bepalen voor een groot deel het eindoordeel over het eerste kwartaal."

De olieprijzen verloren gedurende de dag terrein en een vat Brent olie werd 0,7 procent goedkoper op 89,74 dollar. De spanningen in het Midden-Oosten blijven voor veel onrust en onzekerheid zorgen.

De Duitse tienjaarsrente daalde met 7 basispunten naar 2,37 procent en de Amerikaanse variant verloor 5 basispunten naar 4,37 procent.

De euro/dollar daalde naar naar 1,0855.

Stijgers en dalers

KPN en Philips waren dinsdag de koplopers met een winst van 1 procent, gevolgd door Heineken dat 0,9 procent kon bijschrijven.

ASML verloor 1,6 procent, Adyen 2,0 procent, IMCD 2,8 procent en de grootste daler was Besi met een verlies van 4,3 procent.

In de AMX wonnen Vopak, Allfunds en AMG alle drie een procent.

Alfen verloor daarentegen ruim 7 procent, nadat de nominatie van de nieuwe CFO vandaag tijdens de jaarvergadering maandagavond werd ingetrokken. Opnieuw slecht nieuws voor Alfen, aldus analisten.

In de AScX won Avantium 7,0 procent, gevolgd door B&S Group met een winst van 3,0 procent.

Nedap sloot nagenoeg onveranderd na cijfers over het eerste kwartaal. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 6 procent op jaarbasis, maar Nedap verwacht in heel 2024 een verdere omzetgroei te realiseren, met name in de tweede jaarhelft.

Vivoryon verloor 3,3 procent en de rode lantaarn was voor NX Filtration, dat ruim 5 procent verloor.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg ruim 20 procent, profiterend van een koopadvies van Stifel.

Tussenstanden Wall Street

Tijdens het slot van de Amsterdamse beurs noteerde de Amerikaanse indices lager en verloor de S&P 500 0,5 procent.

