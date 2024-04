Lucid levert meer auto's, maar productie daalt

(ABM FN-Dow Jones) Lucid Group heeft in het eerste kwartaal meer voertuigen afgeleverd maar de productie van elektrische auto's daalde. Dat meldde het bedrijf dinsdag.

Er werden in het kwartaal 1.728 voertuigen geproduceerd en 1.967 geleverd. Een kwartaal eerder was de productie 2.391 voertuigen en het aantal geleverde auto's was 1.734.

Op jaarbasis steeg het aantal geleverde auto's met 40 procent.

Het aantal geleverde auto's in het eerste kwartaal is voldoende om de verwachting van analisten van 9.000 geleverde auto's dit jaar te voldoen, wat een toename van 50 procent zou inhouden

Lucid zelf streeft dit jaar naar een productie van 8.000 tot 8.500 auto's.

De vraag van consumenten naar elektrische auto's is recentelijk afgekoeld. Andere autofabrikanten zoals Ford meldden onlangs juist een sterke stijging van de verkoop van elektrische auto's, maar zwaargewichten in het segment zoals Tesla kampen met dalende verkopen. Vooral Chinese rivalen winnen terrein.

Het Amerikaanse Lucid werd in 2007 opgericht, onder de naam Atieva, door Bernard Tse en Sam Weng. In 2018 kreeg het bedrijf een financiering van ruim een miljard dollar van het investeringsfonds van Saoedi-Arabië. Door een fusie met beursvehikel Churchill Capital IV kreeg Lucid in 2021 een notering aan de Nasdaq.

Het aandeel steeg 4 procent in reactie op de resultaten. Over de afgelopen twaalf maanden staat het aandeel nog op een koersverlies van 68 procent. Enthousiasme bij beleggers voor elektrische auto's is afgenomen door toenemende concurrentie tussen de producenten en een dalende verwachting voor het aantal geleverde auto's. Een jaar geleden rekende men nog op 28.000 geleverde auto's in 2024.