Tilray boekt groter dan verwacht verlies en verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tilray heeft in het derde fiscale kwartaal een groter dan verwacht verlies gerapporteerd, terwijl de omzet achterbleef bij de verwachtingen van analisten. Ook verlaagde het bedrijf de vooruitzichten voor het boekjaar 2024. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Canadese cannabisbedrijf. De omzet steeg van 145,59 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal van vorig jaar naar 188,34 miljoen dollar, maar bleef daarmee achter bij de schattingen van 198,3 miljoen dollar. Tilray zei dat het verlies terugliep tot 105 miljoen dollar, of 0,12 dollar per aandeel. Het verlies bedroeg een jaar geleden nog 1,2 miljard dollar of 1,90 dollar per aandeel. De consensusschatting van FactSet was een verlies van 0,05 dollar per aandeel. Outlook Voor het fiscale jaar eindigend op 31 mei 2024 streeft het bedrijf nu naar een aangepaste EBITDA-doelstelling van 60 miljoen tot 63 miljoen dollar. Bij de resultaten over het tweede kwartaal ging het bedrijf voor deze post uit van 68 tot 78 miljoen dollar. Bovendien verwacht het bedrijf niet langer een positieve aangepaste vrije kasstroom te genereren voor het volledige boekjaar 2024, als gevolg van de vertraagde timing voor het innen van contant geld op verschillende verkopen van activa. Het aandeel daalde voor de openingsbel met bijna 16 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.