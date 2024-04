Futures signaleren vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan naar verwachting een vlakke opening tegemoet, in aanloop naar de belangrijke inflatiecijfers op woensdag en donderdag. Daarnaast staat de start van het cijferseizoen weer op het menu.

Futures op de S&P wezen dinsdagmiddag rond lunchtijd op een nagenoeg vlakke opening voor alle drie de indices.

Het lijkt erop dat het, net zoals gisteren, het een tamme handel zal worden. Woensdag zijn er cijfers over de Amerikaanse consumentenprijzen en donderdag volgen de producentenprijzen, die belangrijk zijn voor het rentebeleid in de VS.

James Bullard, oud-voorzitter van de St. Louis Fed zei in een interview met Bloomberg dat hij dit jaar drie renteverlagingen verwacht, omdat de inflatie in de richting van de doelstelling van de centrale bank beweegt, terwijl de economie veerkrachtig blijft.

Door de taaie inflatie en sterke arbeidsmarkt in de VS is er onder beleggers echter de nodige twijfel over het aantal renteverlagingen. Dat komt tot uiting in de afnemende kans op een renteverlaging tot onder de 50 procent voor zowel juni als juli, aldus de FedWatch Tool van CME.

Verder zal de week het cijferseizoen weer op gang komen en worden de boeken geopend door bedrijven zoals Constellation Brands, Delta Airlines en vrijdag onder meer de financiële instellingen BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wacht vooral op de kwartaalcijfers van de Magnificent 7, aangezien die goed zijn voor grofweg 60 procent van de winsten van de S&P 500 index. "Grote bewegingen in deze 7 aandelen bepalen voor een groot deel het eindoordeel over het eerste kwartaal."

Dinsdag werd in de VS bekend dat het vertrouwen onder kleine ondernemers in maart weer verder is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 89,4 in februari naar 88,5 in maart, het laagste niveau sinds december 2012. Inmiddels noteert de index al 27 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde van 98.

De olieprijzen liepen gedurende de dag licht op en een vat WTI-olie werd 0,3 procent duurder op 86,66. De spanningen in het Midden-Oosten blijven voor veel onrust en onzekerheid zorgen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde weer wat naar 4,39 procent en de euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0866.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg maandag met 4,9 procent, maar daalde dinsdag voorbeurs met 0,3 procent. De fabrikant bereikte een schikking met de familie van een bestuurder die in 2018 omkwam bij een ongeval. Hierbij was de zelfrijdendetechnologie van Tesla betrokken. De voorwaarden van de schikking zijn niet bekendgemaakt, meldde The Wall Street Journal.

Trump Media & Technology Group daalde in de voorbeurshandel met 1,4 procent. De aandelen van het moederbedrijf van sociale-mediasite Truth Social daalden maandag al met 8,4 procent en zijn de afgelopen vijf dagen met 28 procent gedaald.

Dinsdag worden winstrapporten verwacht van WD-40, Neogen, PriceSmart, Tilray Brands en Smart Global.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 en de Dow Jones verloren maandag fractioneel terrein op 5.202,39 punten en 38.892,80 punten. De Nasdaq sloot fractioneel hoger op 16.253.