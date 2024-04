Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag overwegend lager, in afwachting van nieuwe macrocijfers en het rentebesluit van de ECB later deze week. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 507,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 18.200,45 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 8.070,51 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.951,74 punten. Met een lege agenda in het verschiet rest de markt niet veel meer dan de Amerikaanse inflatie over maart, die woensdag naar buiten komt, en het rentebesluit van de ECB van donderdag af te wachten. De olieprijs noteerde dinsdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 86,67 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 90,66 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0863. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0856 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0857 op de borden. Bedrijfsnieuws BP kwam vanochtend met positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal. Het aandeel BP noteerde in Londen 1,7 procent hoger. Shell won in Amsterdam 0,8 procent. HSBC heeft in Argentinië activiteiten verkocht. HSBC noteerde dinsdag 0,4 procent hoger. Atos is op zoek naar 1,2 miljard euro aan vers kapitaal, dat het voor de helft wil ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen en voor de rest met leningen en garanties. Het aandeel Atos daalde 10 procent. Defensiebedrijven in Europa kwamen dinsdag opeens onder druk te staan, zonder directe aanleiding. Rheinmetall, Dassault, Saab en Leonardo noteerden flink in het rood. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 en de Dow Jones verloren maandag fractioneel terrein en daalden naar 5.202,39 punten en 38.892,80 punten. De Nasdaq sloot fractioneel hoger op 16.253,95 punten. Bron: ABM Financial News

