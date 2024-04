Atos onderuit na financieringsplannen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atos is bezig met een grote herfinanciering. Dit maakte het Franse IT-bedrijf dinsdag bekend. Atos wil 600 miljoen euro aan leningen afsluiten en 600 miljoen euro ophalen door de uitgifte van nieuwe aandelen, bij bestaande of nieuwe aandeelhouders. Over de aandeeluitgifte wil Atos op 26 april duidelijkheid hebben en in juni moet er een akkoord zijn over de herfinancieringen. Totdat de herfinanciering rond is, kan Atos aanspraak maken op een tijdelijke financiering van 450 miljoen euro verstrekt door een groep banken, obligatiehouders en de Franse staat. Outlook Voor 2024 rekent Atos op een omzet van ongeveer 9,9 miljard euro. Autonoom zal de omzet met 2 procent dalen. De operationele marge schat Atos in op 4 procent. In 2027 wil Atos weer op een omzet zitten van 11,4 miljard euro, dan met een operationele marge van ongeveer 10 procent. Het aandeel Atos daalde dinsdag 10 procent naar 2,08 euro. Bron: ABM Financial News

