Valuta: euro maakt zich op inflatiecijfers en ECB

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0850 dollar, een vertrouwd niveau, waar de Europese munt vaak op terugkeert na een onrustiger fase en in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over maart en het rentebesluit van de ECB dat aanstaande donderdag valt. "Wij schatten in dat de Amerikaanse inflatie de meeste beweging in de euro/dollar laat zien", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De ECB lijkt zich op te maken voor een renteverlaging in juni, voor de Fed wordt gerekend op een kans van circa 50 procent dat de rente die maand met 25 basispunten wordt verlaagd", aldus Van der Meer, die voor vandaag weinig beweging verwacht met het oog op de zeer karig gevulde macro-economische agenda. In Australië staat het consumentenvertrouwen nog altijd onder druk, omdat de inflatieverwachtingen juist opliepen. De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0858 dollar. De Europese munt noteerde nog geen 0,1 procent lager op 0,8578 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak procent op 1,2657 dollar. De Australische dollar steeg 0,1 procent naar 0,6607 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

