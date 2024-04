Opnieuw weinig spektakel op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het dinsdag wederom rustig aan, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en het rentebesluit van de ECB later in de week. Rond de klok van elf uur noteerde de AEX 0,1 procent lager op 883,76 punten. "De Duitse tienjaarsrente steeg maandag met 4 basispunten naar 2,44 procent. De index van euro staatsobligaties daalde met 0,1 procent en staat dit jaar op een verlies van 1,4 procent tegenover een winst van 9,4 procent voor wereldwijde aandelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De huidige economische omstandigheden zijn een stuk aantrekkelijker voor aandelen dan voor obligaties." Woensdag zijn er cijfers over de Amerikaanse consumentenprijzen en donderdag volgen de producentenprijzen. Ook staat dan het rentebesluit van de ECB op de rol. Vrijdag openen een aantal grote Amerikaanse banken de boeken over het eerste kwartaal. Frank Vranken van bank Edmond de Rothschild wacht vooral op de kwartaalcijfers van de Magnificent 7, aangezien die goed zijn voor grofweg 60 procent van de winsten van de S&P 500 index. "Grote bewegingen in deze 7 aandelen bepalen voor een groot deel het eindoordeel [over het eerste kwartaal]." De euro/dollar daalde naar 1,0855 en olie werd nog eens een half procent duurder. Stijgers en dalers Shell was dinsdagochtend de koploper met een koerswinst van 1,1 procent. ArcelorMittal volgde met 0,6 procent. ASML en Besi waren de grootste dalers, met verliezen van 0,9 en 1,8 procent. In de AMX won Vopak 1,6 procent en AMG 1,1 procent. Alfen verloor 5,5 procent, nadat de nominatie van de nieuwe CFO vandaag tijdens de jaarvergadering maandagavond werd ingetrokken. Opnieuw slecht nieuws voor Alfen, aldus analisten. In de AScX won B&S Group 1,0 procent en daalden CM.com en Vivoryon met ongeveer 2 procent. Nedap won na cijfers over het eerste kwartaal 0,6 procent. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 6 procent op jaarbasis, maar Nedap verwacht in heel 2024 een verdere omzetgroei te realiseren, met name in de tweede jaarhelft. Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg 14,4 procent en profiteerde zo van een koopadvies van Stifel. Bron: ABM Financial News

