Stifel zet koopadvies op Onward Medical Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Amerikaanse zakenbank Stifel is maandag gestart met de opvolging van Onward Medical met een koopadvies en een koersdoel van 12,00 euro. Dit maakte Onward zelf dinsdagmorgen bekend. Op 8 april sloot het aandeel Onward op 5,00 euro. De koers van Onward stond de afgelopen weken onder druk, nadat het medtechbedrijf 20 miljoen euro aan vers kapitaal ophaalde met de plaatsing van 4,4 miljoen nieuwe aandelen. Volgens Onward wordt het aandeel door nog vier banken gevolgd, die allemaal een koopadvies hanteren met koersdoelen die ruim boven de huidige koers van het aandeel liggen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.