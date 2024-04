AEX vermoedelijk terughoudend van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een vlakke opening, na weinig beweging op Wall Street maandagavond.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een klein verlies van 0,1 procent.

Beursplein 5 startte maandag nog positief aan een drukke week, waarin de aandacht vooral zal uitgaan naar Amerikaanse inflatiecijfers, het rentebesluit van de ECB en de start van het cijferseizoen.

De AEX scherpte maandag op slotbasis zijn recordstand aan, met een winst van een half procent op 884,86 punten.

Op Wall Street was het sentiment maandagavond daarentegen meer ingetogen, onder meer door oplopende rentes. De hoofdindices gaven richting het einde van de handelsdag de bescheiden winsten prijs en sloten zo vrijwel onveranderd.

De tienjaarsrente zette de opmars van afgelopen week voort met een stijging van 4 basispunten naar 4,42 procent. Die stijging staat haaks op de breed gedeelde marktverwachting van renteverlagingen later jaar.

Woensdag en donderdag staan in dit verband de belangrijke consumenten- en de producentenprijzen in maart op de Amerikaanse agenda. Als de inflatie woensdag hoger uitvalt dan verwacht, dan vermindert dit volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen opnieuw de kans op een renteverlaging door de Fed in juni.

"Toch betekent uitstel niet automatisch afstel, een boodschap die Jerome Powell afgelopen week benadrukte", merkte Aben op. Maar dat de Fed pas na de zomer begint met verlagen, is wel een risico met de "veerkrachtige arbeidsmarkt en de trage afname van de inflatie", denkt de econoom van Van Lanschot Kempen.

Analisten van Bank of America houden rekening met een kerninflatie van 3,7 procent in maart, 0,1 procentpunt minder dan in februari. "Als onze verwachting correct is, dat is dit een opsteker voor de Fed en houdt het de optie voor een renteverlaging in juni levend."

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, waarschuwde maandag in een brief aan zijn aandeelhouders dat de rente zelfs tot meer dan 8 procent kan stijgen in de komende jaren. Aanjagers zijn het grote Amerikaanse begrotingstekort en de aanhoudende geopolitieke spanningen, zo schreef de topman.

Donderdag komt de Europese Centrale Bank bijeen voor een nieuw rentebesluit. De markt verwacht niet dat het dan al tot een renteverlaging komt, maar "de eerste renteverlaging in juni lijkt al bijna een feit", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

Ook zal het cijferseizoen deze week weer beginnen. Onder meer BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo openen aan het einde van de week de boeken. Eerder in de week zijn er cijfers van Constellation Brands en Delta Airlines.

Azië en olie

De beurzen in Tokio, Sydney en Hongkong stegen vanochtend met meer dan een half procent, terwijl Seoel en Shanghai nipt terrein prijs gaven.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend met 0,2 procent nipt in de plus.

De olieprijzen deden maandagavond in New York juist nog een stapje terug, nadat vorige week de hoogste niveaus in vijf maanden werden bereikt. Handelaren blijven nerveus, omdat er rekening wordt gehouden met een reactie vanuit Iran, na de Israëlische raketaanval op het consulaat van Iran in Damascus.

De onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza werden daarentegen hervat. Hoop op ontspanning in de oorlog tussen Israël en Hamas leidde maandag tot de daling van de Amerikaanse olie-future met ruim een half procent naar 86,43 dollar.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Nedap daalde afgelopen kwartaal met 6 procent op jaarbasis. De terugkerende omzet steeg wel met 21 procent, gedragen door alle kernmarkten. Nedap verwacht in heel 2024 een verdere omzetgroei te realiseren. Het bedrijf verwacht dat die groei in de tweede jaarhelft wordt gerealiseerd.

Boudewijn Tans zou vandaag tijdens de jaarvergadering van Alfen worden voorgedragen voor benoeming als CFO, maar die nominatie is maandag ingetrokken. "Gezamenlijk is besloten om de voordracht als CFO in te trekken", aldus Alfen. In aanloop naar zijn benoeming was Tans begin dit jaar begonnen met een overdrachtsperiode. "Gedurende deze periode werd het duidelijk dat de 'fit' die vooraf was verwacht, er niet was." Opnieuw een tegenvaller, aldus analist David Kerstens van zakenbank Jefferies in een reactie.

Arcadis is geselecteerd als één van de vier strategische partners voor het Britse waterbedrijf South West Water.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in maart met dubbele cijfers gedaald. De volumes op de cash market daalden op maandbasis met 3 procent, maar op jaarbasis was er sprake van een daling met 29 procent. Er waren in maart 3 beursgangen, tegen 5 in februari.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 en de Dow Jones verloren maandag fractioneel terrein en daalden naar 5.202,39 punten en 38.892,80 punten. De Nasdaq eindigde fractioneel hoger op 16.253,95 punten.