Aziatische beurzen noteren overwegend hoger

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend overwegend in het groen, maar grote uitschieters bleven achterwege na een terughoudend koersverloop op Wall Street maandagavond. De beurzen in Tokio, Sydney en Hongkong stegen met meer dan een half procent, terwijl Seoel en Shanghai nipt terrein prijs gaven. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend met 0,2 procent nipt in de plus. De olieprijzen deden maandagavond in New York juist nog een stapje terug, nadat vorige week de hoogste niveaus in vijf maanden werden bereikt. Handelaren blijven nerveus, omdat er rekening wordt gehouden met een reactie vanuit Iran, na de Israëlische raketaanval op het consulaat van Iran in Damascus. De onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza werden daarentegen hervat. Hoop op ontspanning in de oorlog tussen Israël en Hamas leidde maandag tot de daling van de Amerikaanse olie-future met ruim een half procent naar 86,43 dollar. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer neutrale opening. Bron: ABM Financial News

