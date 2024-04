Verkoop Nederlandse nieuwbouwwoningen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Nederlandse nieuwbouwwoningen is in het vierde kwartaal van 2023 op jaarbasis met dubbele cijfers gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster en Eurostat. In het laatste kwartaal van 2023 steeg de verkoop met 15 procent. Daarmee ging het om 6.100 verkochte nieuwbouwwoningen op jaarbasis. Ondanks deze toename is het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2023 met 16.600 het laagste in de afgelopen vijf jaar. De prijzen van nieuwbouwwoningen waren 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2023 bedroeg de gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwwoning ruim 502.000 euro. Het aantal transacties van de bestaande koopwoningen daalde in het vierde kwartaal van 2023 met 1,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Bestaande koopwoningen waren in het laatste kwartaal van 2023 0,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning ruim 422.000 euro. Het aantal woningtransacties, dat wil zeggen nieuwbouw en bestaande bouw samen, was in 2023 bijna gelijk aan een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

