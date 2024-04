Wall Street is de week voorzichtig begonnen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag nagenoeg vlak gesloten, tijdens een relatief rustige handelssessie.

De S&P 500 en de Dow Jones verloren fractioneel terrein en daalden naar 5.202,39 punten en 38.892,80 punten. De Nasdaq noteerde fractioneel hoger op 16,253,95 punten.

Het was een mat begin van de week, maar later in de week zal dit naar verwachting veranderen als woensdag en donderdag de consumenten- en de producentenprijzen op de agenda staan.

"In het geval dat het cijfer van woensdag tegenvalt en het bewijs zich verder opstapelt dat de Amerikaanse economie niet of weinig vertraagt, dan moeten wij ook vraagtekens gaan zetten bij onze juni-voorspelling", maar vooralsnog wij uitgaan van een eerste Amerikaanse renteverlaging in juni, aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

Als de inflatie woensdag hoger uitvalt dan verwacht, dan vermindert dit volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen opnieuw de kans op een renteverlaging door de Fed in juni.

"Toch betekent uitstel niet automatisch afstel, een boodschap die Jerome Powell afgelopen week benadrukte", merkte Aben op. Maar dat de Fed pas na de zomer begint met verlagen, is wel een risico met de "veerkrachtige arbeidsmarkt en de trage afname van de inflatie", denkt de econoom van Van Lanschot Kempen.

Analisten van Bank of America houden rekening met een kerninflatie van 3,7 procent in maart, 0,1 procentpunt minder dan in februari. "Als onze verwachting correct is, dat is dit een opsteker voor de Fed en houdt het de optie voor een renteverlaging in juni levend."

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, waarschuwde maandag in een brief aan zijn aandeelhouders dat de rente zelfs tot meer dan 8 procent kan stijgen in de komende jaren. Aanjagers zijn het grote Amerikaanse begrotingstekort en de aanhoudende geopolitieke spanningen, zo schreef de topman.

Ook zal het cijferseizoen weer beginnen. Onder meer BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo openen aan het einde van de week de boeken. Eerder in de week zijn er cijfers van Constellation Brands en Delta Airlines.

De olieprijzen deden een stapje terug, nadat vorige week de hoogste niveaus in vijf maanden werden bereikt. Handelaren blijven nerveus gezien er rekening wordt gehouden met een reactie vanuit Iran, na de raketaanval op het consulaat van Iran in Damascus. Echter, de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza werden hervat en zorgde maandag voor een adempauze en daalde een vat WTI-olie met 0,55 procent naar 86,43 dollar.

De rentes in de VS hebben aan het begin van de week hun stijging hervat. De tienjaarsrente steeg met 4 basispunten naar 4,42 procent.

De euro/dollar noteerde maandag hoger op 1,08557, tegen 1,0835 voorafgaand aan het banenrapport van afgelopen vrijdag. Vooruitblikkend kan de koers van de dollar deze week worden bepaald door de nieuwste macrodata, volgens MUFG FX. "Nadat de Amerikaanse inflatie in januari en februari hoger uitviel dan voorzien, zal het moeilijker worden om opnieuw over een verrassend hoog inflatiecijfer voor maart heen te kijken", stelden analisten Lee Hardman en Abdul-Ahad Lockhart.

Stijgers en dalers

Het aandeel TSMC steeg in de VS met 1,0 procent. Het bedrijf krijgt 6,6 miljard dollar subsidie voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in het Amerikaanse Phoenix. Op dit moment is TSMC bezig met de afronding van een eerste fabriek en werkt het hard aan de bouw van een tweede. Die eerste fabriek moet in de eerste helft van 2025 beginnen met de productie van 4 nanometer. De tweede fabriek is bedoeld voor 3 nanometer en moet in 2028 gaan produceren. De derde fabriek richt zich op 2 nanometer. Deze laatste fabriek zal richting 2030 beginnen met produceren.

Tesla steeg 4,9 procent, nadat vorige week Elon Musk zei dat de fabrikant van elektrische voertuigen van plan is zijn Robotaxi in augustus te onthullen.

Coinbase Global en MicroStrategy , de aan crypto gekoppelde aandelen stegen 6,7 en 5,1 procent naar aanleiding van de stijging van bitcoin, die weer boven de 71.500 dollar noteerde.

Het aandeel Boeing daalde 0,9 procent. Een vliegtuig van het type Boeing 373-800 is zondag teruggekeerd naar het vliegveld in Denver, nadat een motorkap los raakte en een vleugel raakte bij het opstijgen.

De aandelen van energiebedrijf GE Vernova, dat vorige week is afgesplitst van General Electric, stegen met 5,9 procent na een upgrade van JPMorgan. Het bedrijf zei dat beleggers de dip in GE Vernova van vorige week zouden moeten kopen, die tijdens de spin-off werden verkocht als gevolg van onder andere technische verkopen en nu met korting wordt verhandeld.

Het aandeel van de eigenaar van luxe appartementsgebouwen Apartment Income REIT Corp steeg met 22,4 procent, nadat Blackstone ermee instemde de onderneming te kopen voor ongeveer 10 miljard dollar, inclusief overgenomen schulden.

De aandelen van het digitale advertentiebedrijf Perion daalden met ongeveer 41 procent, nadat het zijn jaarlijkse richtlijnen had verlaagd. Dit was het gevolg van een daling van de advertentie-activiteit in het zoeknetwerk vanwege wijzigingen aangebracht door de Bing-engine van Microsoft.