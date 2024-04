Olieprijzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn maandag gedaald, mede door de hoop op een wapenstilstand waar nu in Cairo over onderhandeld wordt. Bij een settlement van 86.43 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor levering in mei 0,55 procent goedkoper. De olieprijzen verloren maandag wat terrein nu de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza worden hervat. Dit nadat afgelopen week nog de hoogste prijs in vijf maanden werd bereikt door onder andere de Israëlische raketaanval afgelopen maandag op het consulaat in Damascus, waarbij de Iraanse topcommandant Mohammad Reza Zahedi om het leven kwam. De Oekraïense drone-aanvallen op Russische olieraffinaderijen hielpen ook niet mee en hadden ook een stuwend effect op de prijzen. Dit terwijl de mondiale voorraden al krapper werden als gevolg van de sterkere economische groei en de productieverlagingen van de OPEC+. Analisten bij Morgan Stanley verhoogden hun voorspelling voor Brent in het derde kwartaal van 90,00 naar 94,00 dollar per vat, daarbij verwijzend naar het geopolitieke risico dat circa 4 dollar aan hun schatting toevoegt. De fundamentele vooruitzichten blijven intact, waarbij de mondiale vraag en het aanbod van niet-OPEC-landen dit jaar waarschijnlijk in ongeveer hetzelfde tempo zullen groeien, aldus Morgan Stanley. "Als het echter om geopolitieke risico's gaat, kunnen zelfs kleine verrassingen de olieprijzen met enkele dollars doen stijgen, aldus de Amerikaanse zakenbank." Bron: ABM Financial News

