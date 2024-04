Beursblik: opnieuw tegenvaller voor Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen moet op zoek naar een nieuwe CFO. Dit maakte het bedrijf maandagavond bekend. Volgens analist David Kersten van Jefferies was Boudewijn Tans feitelijk al de CFO van Alfen, nadat hij een groot aantal beleggers had ontmoet tijdens een recente bijeenkomst georganiseerd door Jefferies, waar hij de investment case van Alfen goed wist uit te leggen. Dinsdag zou Tans worden voorgedragen tijdens de jaarvergadering van Alfen, maar die voordracht werd dus maandagavond ingetrokken. Alfen gaat per direct op zoek naar een nieuwe kandidaat, terwijl de huidige CFO Jeroen van Rossen, die morgen zou afzwaaien, voorlopig als adviseur aanblijft. "Het nieuws volgt na een stroom van slecht nieuws", aldus Kerstens maandagavond. De analist noemde onder meer de vochtproblemen in de middenspanningsruimtes die Alfen plaatste bij Liander, dalende batterijprijzen en een zwakke markt voor elektrische auto's. "Dat is geen goed vooruitzicht voor de omzetgroei en het winstherstel dit jaar", aldus Kerstens, die een Houden advies op het aandeel heeft met een koersdoel van 52,00 euro. Bron: ABM Financial News

