AEX start drukke week op positieve noot

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag optimistisch aan een drukke week begonnen, waarin vooral veel aandacht zal zijn voor de Amerikaanse inflatiecijfers, het rentebesluit van de ECB en de start van het cijferseizoen.

De AEX sloot maandag 0,5 procent hoger op 884,86 punten.

Woensdag en donderdag staan in de VS de consumenten- en producentenprijzen op de agenda. Beleggers willen vooral zien dat de inflatie richting het gewenste niveau daalt en dat de recente tegenwind op dit vlak slechts tijdelijk is.

"In het geval dat het cijfer van woensdag tegenvalt en het bewijs zich verder opstapelt dat de Amerikaanse economie niet of weinig vertraagt, dan moeten wij ook vraagtekens gaan zetten bij onze juni-voorspelling", maar vooralsnog wij uitgaan van een eerste Amerikaanse renteverlaging in juni, aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

Analisten van Bank of America houden rekening met een kerninflatie van 3,7 procent in maart, 0,1 procentpunt minder dan in februari. "Als onze verwachting correct is, dat is dit een opsteker voor de Fed en houdt het de optie voor een renteverlaging in juni levend."

Donderdag komt de Europese Centrale Bank bijeen voor een nieuw rentebesluit. De markt verwacht niet dat het dan al tot een renteverlaging komt, maar "de eerste renteverlaging in juni lijkt al bijna een feit", aldus Van Harn.

Vrijdag zullen dan in Amerika een aantal grote financiële reuzen de boeken openen.

De olieprijzen deden een stapje terug, nadat vorige week de hoogste niveaus in vijf maanden werden bereikt. Handelaren blijven nerveus gezien er rekening wordt gehouden met een reactie vanuit Iran, na de raketaanval op het consulaat van de Iran in Damascus. Een vat Brent olie daalde 1,1 procent naar 90,12 dollar.

De rentes in de VS hebben aan het begin van de week hun stijging hervat. De tienjaarsrente steeg met 5 basispunten naar 4,43 procent en de Duitse variant steeg 4 basispunten naar 2,44 procent.

De euro/dollar steeg maandag naar 1,0852, tegen 1,0835 voorafgaand aan het banenrapport van afgelopen vrijdag. Vooruitblikkend kan de koers van de dollar deze week worden bepaald door de nieuwste macrodata, volgens MUFG FX. "Nadat de Amerikaanse inflatie in januari en februari hoger uitviel dan voorzien, zal het moeilijker worden om opnieuw over een verrassend hoog inflatiecijfer voor maart heen te kijken", stelden analisten Lee Hardman en Abdul-Ahad Lockhart.

Stijgers en dalers

In de AEX waren het de verzekeraars Aegon en ASR die aan kop gingen met winsten van 2,0 procent.

DSM-Firmenich maakte bekend dat 1,5 miljoen eigen aandelen gaat inkopen. Het aandeel steeg 1,0 procent.

Onder de hoofdaandelen verloor Ahold Delhaize 0,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging voor. BNP Paribas Exane verlaagde het advies van Neutraal naar Underperform.

In de AMX Inpost aan de leiding met een winst van 5,5 procent. Allfunds boekte een winst van 5,3 procent. Motive Partners zou azen op een overname van Allfunds, zo schreef Bloomberg maandag op basis van bronnen. Air France-KLM won 4,7 procent.

Just Eat Take Away en Fugro hadden een slechtere weekstart en verloren 1,5 en 0,9 procent.

Bij de smallcaps wonnen B&S en CM.com 3,8 en 3,7 procent. Fastned won 2,3 procent, ondanks het bericht dat de Franse beheerder van snellaadstations Electra voor 2030 honderd snellaadstations met in totaal 600 oplaadpunten in Nederland wil bouwen. ING zag hierin een bevestiging dat de concurrentie voor Fastned stijgt, wat gevolgen zal hebben voor de marges.

Sif verloor 2,5 procent en de rode lantaarn was voor NX Filtration met een verlies van 6,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurs noteerden de Amerikaanse indices licht hoger en won de S&P 500 0,1 procent.