Wall Street opent in het lichtgroen

(ABM FN) De Amerikaanse beurs gaat maandagmiddag een iets hogere opening tegemoet.

Futures op de S&P wezen een half uur voor de openingsbel op een winst van 0,1 procent. Rond lunchtijd noteerden de futures nog iets lager.

Het belooft een rustige dag te worden, maar dat verandert later in de week, als woensdag en donderdag de inflatie en de producentenprijzen op de agenda staan en vrijdag een aantal grote Amerikaanse banken het cijferseizoen aftrappen met de resultaten over het eerste kwartaal.

Als de inflatie woensdag hoger uitvalt dan verwacht, dan vermindert dit volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen opnieuw de kans op een renteverlaging door de Fed in juni.

"Toch betekent uitstel niet automatisch afstel, een boodschap die Jerome Powell afgelopen week benadrukte", merkte Aben op. Maar dat de Fed pas na de zomer begint met verlagen, is wel een risico met de "veerkrachtige arbeidsmarkt en de trage afname van de inflatie", denkt de econoom van Van Lanschot Kempen.

Analisten van Bank of America houden rekening met een kerninflatie van 3,7 procent in maart, 0,1 procentpunt minder dan in februari. "Als onze verwachting correct is, dat is dit een opsteker voor de Fed en houdt het de optie voor een renteverlaging in juni levend."

De euro/dollar handelde maandag op 1,0830. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,452 procent.

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, waarschuwde dat de rente tot meer dan 8 procent kan stijgen in de komende jaren. Aanjagers zijn het grote Amerikaanse begrotingstekort en de aanhoudende geopolitieke spanningen, zo schreef de topman in een brief aan zijn aandeelhouders.

Kijkend naar de hoge waarderingen op de aandelenmarkten en lage risico-opslagen op vastrentende waarden, lijken de markten een kans in te schatten van 70 tot 80 procent op een zachte landing van de Amerikaanse economie. Dimon is daar minder optimistisch over.

Olie werd 0,8 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

TSMC krijgt 6,6 miljard dollar subsidie voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in het Amerikaanse Phoenix. Op dit moment is TSMC bezig met de afronding van een eerste fabriek en werkt het hard aan de bouw van een tweede. Die eerste fabriek moet in de eerste helft van 2025 beginnen met de productie van 4 nanometer. De tweede fabriek is bedoeld voor 3 nanometer en moet in 2028 gaan produceren. De derde fabriek richt zich op 2 nanometer. Deze laatste fabriek zal richting 2030 beginnen met produceren.

Een vliegtuig van het type Boeing 373-800 is zondag teruggekeerd naar het vliegveld in Denver, nadat een motorkap losraakte en een vleugel raakte bij het opstijgen. Het aandeel Boeing lijkt ruim een procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 ging vrijdag met een winst van 1,1 procent op 5.204,34 punten het weekend in, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 38.904,04 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 16.248,52 punten.