Beursblik: rivaal Fastned komt naar Nederlandse markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Het bericht dat de Franse beheerder van snellaadstations Electra voor 2030 honderd snellaadstations met in totaal 600 oplaadpunten in Nederland wil bouwen, is een bevestiging dat de concurrentie toeneemt voor Fastned. Dat stelde ING maandag in een rapport. Niet alleen zal Electra een deel van de oplaadtaart opeisen, maar ook zal het moeilijker worden voor Fastned om nieuwe locaties te verkrijgen voor de bouw van zijn stations. Op de lange termijn leidt meer concurrentie tot lagere brutomarges. Die zijn nu nog relatief hoog met 74 procent, aldus ING. Electra liet weten in 2030 2.200 oplaadstations en 15.000 oplaadpunten te willen hebben in Europa. Daarvoor heeft het volgens ING ook de financiering goed op orde. In januari haalde het Franse bedrijf ruim 300 miljoen euro op bij onder meer PGGM. De bank heeft een Houden advies met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel Fastned stond maandag 1,2 procent in het groen op 24,55 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.